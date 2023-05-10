Ночное землетрясение в турецкой Конье выгнало жителей города на улицы

Жители турецкой Коньи минувшей ночью в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 балла, некоторым из них пришлось оказывать медицинскую помощь, пишет газета Yeni Şafak.
Стихия ударила по провинции в 02:14 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр подземных толчков располагался в районе Кулу, он залегал на глубине 7,86 км, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА Новости.
Землетрясение ощущалось и в близлежащих районах, однако, по предварительным данным, жертв, обошлось без травм и обрушений зданий. Тем не менее, напуганные предыдущими землетрясениями жители сами создавали панику – большинство из них всю оставшуюся ночь провели на улицах, а некоторым из них потребовалась помощь врачей, - пишет издание.