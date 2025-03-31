Турецкая Амасра встретила круизный лайнер из Сочи

Российский круизный лайнер Astoria Grande сегодня прибыл в турецкий порт Амасра, расположенный на черноморском побережье в провинции Бартын на севере страны, это уже 73-й рейс судна с августа 2022 года.

Российское круизное судно Astoria Grande, совершающее один из своих самых популярных туров - увлекательную поездку из порта города Сочи в Турцию, сегодня пришвартовалось в черноморском порту Амасра, туристическом центре турецкой провинции Бартын на севере страны.

Огромный круизный лайнер длиной 193 метра привез в страну на своих 11 палубах 1186 российских туристов и 452 члена экипажа – все гости после прохождения необходимых таможенных процедур отправились осматривать достопримечательности города – для этого их снабдили брошюрами на русском языке, пишет турецкое госудатсвенное информационное агентство Anadolu.

В городе масса достопримечательностей – особой популярностью у его гостей изо всех стран пользуются музей Амасры, ремесленный рынок Чекиджилер, бухта Беюк Лиман, крепость Амасра и мост Кемере.

Для желающих организована большая экскурсия в город Сафранболу, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – он находится в соседней провинции Карабюк.

Уже вечером круизный теплоход возьмет курс на портовый город Самсун.