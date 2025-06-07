Вестник Кавказа

Турцию тряхнуло второй раз за день

Турцию тряхнуло второй раз за день
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции зафиксировано уже второе за день землетрясение – оно прошло в районе Мраморного моря и было слабее, чем подземные толчки в районе Стамбула.

Турецкие сейсмологи зафиксировали второе за сегодняшний день землетрясение на территории страны – его магнитуда составила 3,8, сообщает служба страны по борьбе со стихийными бедствиями AFAD.

Толчки были зафиксированы близ Мраморного моря и сильнее всего ощущались на его побережье. Известно также что очаг землетрясения залегал на глубине 8, 85 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате природного катаклизма не поступало, говорится в сообщении.

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