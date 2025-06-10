Вестник Кавказа

Турция заинтересовалась большими объемами российского газа

Турция заинтересовалась большими объемами российского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турции интересна возможность увеличения закупок российского газа, сообщил вице-премьер РФ. При этом пока не сообщается, о каких именно объемах может идти речь.

Турция намерена увеличить закупки российского газа. Об этом сообщил 19 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума вице-премьер России Александр Новак.

"Турция готова увеличивать"

– российский вице-премьер

При этом он не уточнил, о каких именно объемах идет речь. По словам Новака, данную тему будут обсуждать коммерческие компании.

Напомним, ранее сегодня состоялась встреча Александра Новака и главы Минэгнерго Турции Альпарслана Байрактара. На ней затрагивались двусторонние проекты Москвы и Анкары в области природного газа и атомной энергетики, а также новые возможности взаимодействия.

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