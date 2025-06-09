Новак встретился с главой Минэнерго Турции

Александр Новак провел переговоры с главой Минэнерго Турции. Альпарслан Байрактар находится в России для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Российский вице-премьер Александр Новак провел переговоры с руководителем турецкого министерства энергетики Альпарсланом Байрактаром.

Как сообщил глава Минэнерго Турции, стороны обсудили двусторонние проекты Москвы и Анкары в области природного газа и атомной энергетики, а также новые возможности сотрудничества.

Байрактар назвал встречу с Новаком продуктивной. Он добавил, что на переговорах поднимался вопрос влияния региональных событий на энергетические рынки.

Стоит добавить, что министр энергетики Турции находится в России, где принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.