Новак рассказал, станут ли цены на нефть выше $100 за баррель

Новак дал ответ на вопрос, можно ли ожидать роста цен на нефть до $100 и выше. По его словам, сейчас ситуация на рынке непредсказуема.

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах стартовавшего сегодня ПМЭФ, прокомментировал возможный рост нефтяных цен выше $100 за баррель.

"Я вижу, как некоторые делают свои оценки - люди, эксперты. Сейчас можно все что угодно говорить. Все будет зависеть от того, как рынок будет реагировать на неопределенности, на риски"

– Новак

По мнению вице-премьера, ситуация сейчас непредсказуема. При этом рисков для снижения экспорта российской нефти в связи с обострением конфликта Ирана и Израиля Россия не видит.

Отметим, что 20 июня президент РФ Владимир Путин обсудит с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом ситуацию на нефтяном рынке после обострения с 13 июня ближневосточного конфликта.