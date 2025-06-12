Нефть может подорожать до $300 – Ирак

Цены на нефть могут серьезно вырасти в ближайшем будущем из-за ситуации с конфликтом Ирана и Израиля – если Иран решит закрыть движение по Ормузскому проливу, предсказывает Багдад.

Одним из последствий обострения ирано-израильского конфликта может стать скачок нефтяных цен до отметок $200-300 за баррель, такое мнение высказал глава МИД и вице-премьер Ирака Фуад Хусейн во время телефонного разговора с германским коллегой Йоханном Вадефулем.

По его словам, если конфликт не будет погашен и выльется в итоге в перекрытие Ормузского пролива, то это чревато масштабными экономическими потрясениями.

"В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200-300 за баррель"

– Фуад Хусейн

Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев". В ходе израильских ударов по Ирану погибли руководство армии и КСИР, а также ключевые физики-ядерщики страны. Атаки совершались на ядерные объекты, а также на энергетическую инфраструктуру. Иран со своей стороны совершает ответные запуски ракет.