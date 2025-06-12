Нефть может подорожать до $300 – Ирак

Одним из последствий обострения ирано-израильского конфликта может стать скачок нефтяных цен до отметок $200-300 за баррель, такое мнение высказал глава МИД и вице-премьер Ирака Фуад Хусейн во время телефонного разговора с германским коллегой Йоханном Вадефулем.
По его словам, если конфликт не будет погашен и выльется в итоге в перекрытие Ормузского пролива, то это чревато масштабными экономическими потрясениями.
"В случае начала военных операций возможен рост цен на нефть до $200-300 за баррель"
– Фуад Хусейн
Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала операцию "Восстающий лев". В ходе израильских ударов по Ирану погибли руководство армии и КСИР, а также ключевые физики-ядерщики страны. Атаки совершались на ядерные объекты, а также на энергетическую инфраструктуру. Иран со своей стороны совершает ответные запуски ракет.