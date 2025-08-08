Турция выступила против застройки Израилем палестинских земель

В МИД Турции осудили решение Израиля начать строительство поселений в районе E1, назвав этот шаг подрывом территориальной целостности Палестинского государства.

Строительство поселений в районе E1 на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которое планирует одобрить Израиль, разделит Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим, что является нарушением международного права и резолюции ООН и подрывает территориальную целостность Палестинского государства, заявили сегодня в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Создание независимого и суверенного Палестинского государства на основе границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы является единственным путем к справедливому и прочному миру в регионе. Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу палестинского народа"

- МИД Турции

Такой шаг Израиля серьезно повлияет на перспективу двухгосударственного решения, добавили в МИД Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, Высший планировочный совет Гражданской администрации Израиля намерен собраться для окончательного утверждения строительства 3 401 домов в рамках проекта "E1" 20 августа.