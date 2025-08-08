Вестник Кавказа

Турция выступила против застройки Израилем палестинских земель

Турция выступила против застройки Израилем палестинских земель
© Фото: МИД Турции
В МИД Турции осудили решение Израиля начать строительство поселений в районе E1, назвав этот шаг подрывом территориальной целостности Палестинского государства.

Строительство поселений в районе E1 на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которое планирует одобрить Израиль, разделит Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим, что является нарушением международного права и резолюции ООН и подрывает территориальную целостность Палестинского государства, заявили сегодня в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Создание независимого и суверенного Палестинского государства на основе границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы является единственным путем к справедливому и прочному миру в регионе. Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу палестинского народа"

- МИД Турции

Такой шаг Израиля серьезно повлияет на перспективу двухгосударственного решения, добавили в МИД Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, Высший планировочный совет Гражданской администрации Израиля намерен собраться для окончательного утверждения строительства 3 401 домов в рамках проекта "E1" 20 августа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.