Турция выступила против застройки Израилем палестинских земель

Строительство поселений в районе E1 на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которое планирует одобрить Израиль, разделит Западный берег Иордана и Восточный Иерусалим, что является нарушением международного права и резолюции ООН и подрывает территориальную целостность Палестинского государства, заявили сегодня в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Создание независимого и суверенного Палестинского государства на основе границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы является единственным путем к справедливому и прочному миру в регионе. Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу палестинского народа"
- МИД Турции
Такой шаг Израиля серьезно повлияет на перспективу двухгосударственного решения, добавили в МИД Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Напомним, Высший планировочный совет Гражданской администрации Израиля намерен собраться для окончательного утверждения строительства 3 401 домов в рамках проекта "E1" 20 августа.