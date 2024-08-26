Вестник Кавказа

Палестина призывает Трампа повлиять на Израиль

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Палестинское руководство ищет поддержки в Белом доме, чтобы предотвратить оккупацию Газы.

Власти Палестины призвали президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию в секторе Газа на фоне заявлений Тель-Авива о стремлении к полному контролю территории анклава, передает издание WAFA. 

"(Государство Палестина - ред.) в частном порядке призывает американского президента Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений (Израиля - ред.) и выполнить свое обещание прекратить войну"

– WAFA

Напомним, что власти Израиля приняли решение о полной оккупации сектора Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что не обсуждал с Трампом израильские планы относительно палестинского анклава.

