Турция вышла на уровень партнерства со странами Африки

Отношения Турции с африканским континентом достигли значительного прогресса и превратились в политику партнерства, заявил сегодня глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

Выступая сегодня на совместной пресс-конференции после встречи с министром международных отношений Ботсваны Пеньо Бутале в Анкаре, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Турции с африканским континентом достигли значительного прогресса в рамках "принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества".

Один из главных элементов многоплановой внешней политики Турции - отношения с африканским континентом. Четверть века назад страна начала проводить политику открытости по отношению к Африке, и за прошедшее время добилась больших успехов, отметил министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Наши отношения с континентом сегодня превратились в политику партнерства. Наш флаг сегодня развевается почти во всех странах Африки. Благодаря доверию, которое мы завоевали у наших африканских друзей, мы можем играть роль посредника и посредника на континенте"

- Хакан Фидан

Расширяющаяся дипломатическая сеть Турции приносит конкретные результаты в экономической сфере, выгодные для обеих сторон, и в период, когда международная система проходит через серьезные испытания, турецкие власти в полной мере осознают ценность сотрудничества, которое они установили с Африкой.

В следующем году пройдет 4-й саммит Турция-Африка, на котором отношения между Турцией и Африкой будут выведены на новый уровень – Турция рассчитывает на поддержку своих африканских друзей, добавил Хакан Фидан.