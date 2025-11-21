Турция предложит России восстановить "зерновую сделку"

В условиях активизации мирных процессов по разрешению украинского конфликта настало время реанимировать "зерновую сделку", объявил президент Турции. По его словам, завтра он обсудит эту инициативу с президентом России.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в ЮАР по итогам саммита G20, сообщил, что планирует созвониться в понедельник с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поговорить не только о перспективах украинского урегулирования, но и о восстановлении "зерновой сделки" по вывозу зерна из портов на Черном море через Босфор и Дарданеллы на внешние рынки.

Эрдоган подчеркнул, что это необходимо для обеспечения продовольствием Африки и других стран.

"Завтра у меня состоится телефонный разговор с господином Путиным, и я надеюсь провести переговоры по "зерновому коридору""

– Реджеп Тайип Эрдоган

Не вдаваясь в детали, президент Турции отметил, что "зерновая сделка" показывала эффективность во время ее исполнения, но была приостановлена, и сейчас настало время для того, чтобы вновь начать вывозить зерно из портов Черного моря, что принесет выгоды всем участникам.

"Мы хотели, чтобы через этот коридор можно было добраться как до Европы, так и до Африки. К сожалению, нам удалось достичь этого только до определенной степени, но затем процесс не продолжился"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган указал, что "зерновая сделка" изначально была шагом к миру между Украиной и Россией, и сегодня, когда активизировались процессы мирного урегулирования, уместно восстановить и режим "зернового коридора".

Напомним, что Россия отказалась от "зерновой сделки" два года назад, поскольку западные государства так и не разблокировали экспорт сельхозтоваров из РФ, а Украина стала использовать условия сделки для проведения военных операций.