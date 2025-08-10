Вестник Кавказа

Турция поможет Сирии с подготовкой военных – СМИ

Турция поможет Сирии с подготовкой военных – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
TRT Haber: Турция поможет Сирии с подготовкой военных. Анкара также поставит военное оборудование и системы вооружений.

Анкара и Дамаск будут укреплять сотрудничество в военной сфере. Как стало известно TRT Haber, Турция будет участвовать в подготовке кадров для сирийской армии. 

Как сообщают источники TRT Haber, Анкара также планирует  поставлять военное оборудование и вооружение Дамаску. Пока остается неизвестным, какие конкретно системы получит Сирия. 

Отметим, что вчера Турция и Сирия подписали договор о сотрудничестве в области обороны. 

Напомним, что зимой в СМИ появилась информация о планах Турции построить на территории Сирии две военные базы для размещения боевых самолетов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.