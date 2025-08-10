Турция поможет Сирии с подготовкой военных – СМИ

TRT Haber: Турция поможет Сирии с подготовкой военных. Анкара также поставит военное оборудование и системы вооружений.

Анкара и Дамаск будут укреплять сотрудничество в военной сфере. Как стало известно TRT Haber, Турция будет участвовать в подготовке кадров для сирийской армии.

Как сообщают источники TRT Haber, Анкара также планирует поставлять военное оборудование и вооружение Дамаску. Пока остается неизвестным, какие конкретно системы получит Сирия.

Отметим, что вчера Турция и Сирия подписали договор о сотрудничестве в области обороны.

Напомним, что зимой в СМИ появилась информация о планах Турции построить на территории Сирии две военные базы для размещения боевых самолетов.