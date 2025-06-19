Турция по-прежнему нацелена на F-35

Президент Турции Эрдоган заявил, что стране нужны F-35, которые станут частью системы ПВО "Стальной купол".

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему проявляет интерес к программе американского истребителя "пятого поколения" F-35, сообщает Anadolu. .

"Мы не отказывались от F-35. Мы обсуждаем наши намерения относительно возвращения в проект с нашими собеседниками. Программа F-35 - это политический процесс в той же степени, что и технический. Турция была несправедливо исключена из программы. Мы всегда критиковали этот шаг, несовместимый с союзническим духом"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что поднимал этот вопрос на встрече с лидером США Дональдом Трампом, Анкара начала технические переговоры.

Согласно позиции президента Турции, стране нужна многоуровневая система ПВО, которая бы включала как ракетные установки, так и современные летательные аппараты. Анкара уже начала реализовывать проект "Стальной купол", который объединяет в единую сеть различные виды средств ПВО.

Напомним, что США ввели против Турции санкции в военной отрасли, которые лишили Анкару возможностей приобрести современные американские истребители F-35. Это было сделано после заключения соглашения Турции с РФ о поставках российских систем ПВО С-400 в 2017 году.