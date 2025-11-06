Турция не забывает о российской помощи – турецкий журналист

Корреспондент "Вестника Кавказа" на "V Глобальной медиа-встрече KGK" в Аланье поговорил с турецким журналистом Ахмедом Джошкунайдыном об отношении общества и государства Турции к сотрудничеству с Россией.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Турция воспринимает сегодня Россию как давнего и надежного друга, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" турецкий журналист Ахмед Джошкунайдын на полях проходящего в эти дни в Аланье международного медиафорума "V Глобальная медиа-встреча KGK".

"Мы всегда думаем об отношениях России и Турции как о связях очень давних друзей. И наши страны регулярно друг другу помогают. Мы в нашей республике безусловно не забываем о том, как нам помогала Россия справляться с проблемами – и оружием помогала, и деньгами", - сообщил Ахмед Джошкунайдын.

Журналист признался, что ему отрадно, как тесно сегодня сблизились Москва и Анкара. "Я очень рад, что наша дружба продолжается и всегда остается на высоком уровне. Я жил в Москве и, конечно, очень скучаю по Москве", - отметил он.

"Мы счастливы, что, особенно в последнее время, турецкие граждане и россияне узнают друг о друге больше, а дружба двух стран становится только крепче", - подчеркнул Ахмед Джошкунайдын.

Также, поскольку сегодня Азербайджан празднует 5 лет со дня победы над Арменией в Карабахской войне, турецкий журналист поздравил Баку с этой знаменательной датой.

"Я помню, как мы были рады пять лет назад, что Карабахская война закончилась, Азербайджан победил. Сейчас там мир, и мы можем только приветствовать спокойную ситуацию в регионе. Думаю, что так и будет продолжаться", - заключил он.