Турция и ОАЭ будут укреплять стратегическое партнерство

Первое заседание Стратегического совета высокого уровня между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, прошедшее накануне в Анкаре, завершилось подписанием семи соглашений между странами.

Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились укреплять стратегическое партнерство, заключив семь соглашений – таковы главные итоги первого заседания Стратегического совета высокого уровня, прошедшего в Анкаре при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна.

"Наше стратегическое партнерство, которое мы заложили во время моего визита в Абу-Даби в 2023 году, начало приносить плоды во всех областях. Мы добились значительного прогресса - от торговли до инфраструктуры, от оборонной промышленности до энергетики, от технологий до транспорта"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Эмираты уже стали ведущим торговым партнером Турции на Ближнем Востоке, и страны готовы решать не только двусторонние, но и региональные проблемы, отметил турецкий лидер, передает государственное информационное агентство Anadolu.

Среди соглашений, заключенных между странами – "Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в сфере туризма", "Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в фармацевтическом секторе", Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в области промышленности и производства, Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в области продовольствия и сельского хозяйства, а также документы о создании совместного консульского комитета и о взаимопонимании по сотрудничеству в области исследований в полярных регионах и взаимной защите конфиденциальной информации.

В ходе заседания стороны отметили, что намерены совместно работать во всех областях, особенно в сфере развития и инвестиций, и вывести прочные отношения между странами на более высокий уровень.