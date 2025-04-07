Президент Турции принял в Анкаре президента ОАЭ

В столице Турции Анкаре сегодня встречали президента ОАЭ, прибывшего в страну с официальным визитом – турецкий лидер и министры приветствовали его у парадного входа в Президентский комплекс.

В столице Турции Анкаре сегодня прошла церемония встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в страну с официальным визитом.

У парадного входа в Президентский комплекс дорогого гостя встречал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего главы двух стран и министры турецкого правительства приняли участие в церемонии встречи с государственными гимнами двух стран и артиллерийскими выстрелами, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Затем Эрдоган и Аль Нахайян провели двустороннюю встречу, после которой направились на первое заседание Стратегического совета высокого уровня, созданного между Турцией и ОАЭ.

Ожидается, что по его завершении турецкий президент даст официальный ужин в честь высокого гостя.