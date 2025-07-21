Турция и Иран лишили воды соседний Ирак

Власти Ирака столкнулись с острой нехваткой воды – виной тому стала аномальная жара, установившаяся в регионе, и резкое сокращение пресной воды, поступающей по рекам Тигр и Евфрат, из-за плотин, построенных на них Турцией и Ираном.

Ираку не хватает питьевой пресной воды: это особенно актуально из-за сильной засухи и снижения ее притока из соседних стран, заявил советник министерства сельского хозяйства Махди Дамад.

"Невозможность доставки питьевой воды в провинции и истощение запасов подземных вод представляют серьезную опасность. В 2019 году запасы достигали 65 млрд кубометров благодаря дождям... Сейчас приток воды из соседних Ирана и Турции крайне незначителен, а дождей очень мало"

- Махди Дамад

Основная причина нехватки живительной влаги - плотины на реках Тигр и Ефрат, которые играют ключевую роль в жизнеобеспечении страны. Они были построены Турцией и Ираном, и сейчас нужно создать переговорную группу для диалога с соседями, чтобы обеспечить страну водными ресурсами, полагают в министерстве, передает РИА Новости.

Ранее о рекордно низких запасах воды в стране заявил и министр водных ресурсов Ирака Аун Диаб, отметив: это кардинально влияет на выращивание урожая.