Иран и Ирак будут сотрудничать в сфере безопасности

Договоренности о сотрудничестве в области безопасности подписали власти Ирана и Ирака.

Тегеран и Багдад подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, информирует Mehr. 

С иранской стороны подпись поставил секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани. Со стороны Ирака договоренности утвердил коллега Лариджани Касим аль-Араджи. 

"Мы разработали соглашение по безопасности с Ираком, что является очень важной темой. Подход Ирана к отношениям с соседями базируется на том, что безопасность иранцев находится в центре внимания. Но при этом Иран в таких вопросах уделяет внимание и соседним странам"

– Али Лариджани

Стороны также обсудят перспективы развития отношений двух стран. 

Отметим, что ранее стороны договорились о мерах по обеспечению безопасности на границе двух стран.

