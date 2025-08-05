Иран и Ирак будут сотрудничать в сфере безопасности

Договоренности о сотрудничестве в области безопасности подписали власти Ирана и Ирака.
Тегеран и Багдад подписали договор о сотрудничестве в области безопасности, информирует Mehr.
С иранской стороны подпись поставил секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани. Со стороны Ирака договоренности утвердил коллега Лариджани Касим аль-Араджи.
"Мы разработали соглашение по безопасности с Ираком, что является очень важной темой. Подход Ирана к отношениям с соседями базируется на том, что безопасность иранцев находится в центре внимания. Но при этом Иран в таких вопросах уделяет внимание и соседним странам"
– Али Лариджани
Стороны также обсудят перспективы развития отношений двух стран.
Отметим, что ранее стороны договорились о мерах по обеспечению безопасности на границе двух стран.