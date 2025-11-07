Турция готовит освобождение мирных жителей из тоннелей в Газе – источник

Власти Турции, по сообщениям источников, работают над тем, чтобы вывести из тоннелей под сектором Газа мирных жителей.

В Анкаре разрабатывают меры для того, чтобы вывести на землю оказавшихся заблокированными в тоннелях мирных жителей сектора Газа, сообщают СМИ со ссылкой на анонимного представителя турецких властей.

"Мы работаем над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей Газы, которые в настоящее время застряли в туннелях"

– источник

Тот же чиновник рассказал, что Турция оказала содействие при возвращении в Израиль тела одного из заложников, офицера Хадара Голдина.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о помощи, которую получает сектор Газа от Турции. По словам турецкого лидера, Анкара уже отправила в Газу еду и лекарства, одежду, предметы гигиены и другие вещи. Кроме того, глава государства анонсировал передачу сектору контейнерных домов. Ранее в них нашли приют жители зданий, разрушенных страшных землетрясением 2023 года. Эрдоган добавил, что эти дома будут использоваться до строительства новой Газы.