Израиль выступил против участия Турции в урегулировании в Газе

В Израиле снова выступили против военного участия Турции в международном контингенте по стабилизации в секторе Газа.

Тель-Авив не поддерживает планы Турции участвовать в международной миссии по стабилизации в секторе Газа, заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.

"Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецких войск в составе международных сил по стабилизации [в палестинском анклаве] не будет"

– Шош Бедросян

Отметим, что Турция является одним из наиболее активных участников нормализации в палестинском анклаве, однако Тель-Авив выступает против военного присутствия Анкары в Газе из-за "враждебной политики в отношении Израиля", о чем ранее заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.