Вестник Кавказа

Израиль выступил против участия Турции в урегулировании в Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле снова выступили против военного участия Турции в международном контингенте по стабилизации в секторе Газа.

Тель-Авив не поддерживает планы Турции участвовать в международной миссии по стабилизации в секторе Газа, заявила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.  

"Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в перспективе турецких войск в составе международных сил по стабилизации [в палестинском анклаве] не будет"

– Шош Бедросян

Отметим, что Турция является одним из наиболее активных участников нормализации в палестинском анклаве, однако Тель-Авив выступает против военного присутствия Анкары в Газе из-за "враждебной политики в отношении Израиля", о чем ранее заявил глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.