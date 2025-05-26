Турция форсирует сроки подписания контрактов на строительство двух новых АЭС

Власти Турции планируют ускорить подписание международных контрактов на строительство еще двух АЭС в Синопе и Фракии – уже ведутся переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем.

Власти Турции планируют в сжатые сроки, к концу текущего 2025 года, подписать международные контракты на строительство двух новых атомных электростанций, если получат привлекательные по финансам предложения, сообщил высокопоставленный чиновник в сфере энергетики.

Главным критерием выбора страны-партнера в проектах еще двух АЭС станет стоимость их строительства, которая будет озвучена претендентами, заявил, выступая на саммите по атомным станциям в Стамбуле, исполняющий обязанности главы отдела ядерных проектов министерства энергетики Турции Салих Сари, сообщает Reuters.

Ожидается, что АЭС в Синопе, о строительстве которой Турция договаривается с Россией и Южной Кореей, даст первую электроэнергию до 2035 года, вслед за ней будет запущена северо-западная АЭС во Фракии, о строительстве которой власти страны ведут переговоры с Китаем.

Также Турция намерена разрешить частному сектору инвестировать в малые модульные реакторы (SMR), и работа над этими нормативными актами тоже завершится в нынешнем году, добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия, Южная Корея и Китай проявили интерес к строительству новых АЭС в Турции, и власти страны ведут переговоры с несколькими странами, включая Россию, о строительстве второй и третьей АЭС, рассказал глава Минэнерго республики Альпарслан Байрактар. Как отметил министр, Турция сделает выбор в пользу той страны, чей проект будет наиболее выгоден.