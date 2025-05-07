Турция ведет переговоры с Россией о строительстве новой АЭС

Россия, Южная Корея и Китай проявили интерес к строительство новой АЭС в Турции. Власти страны ведут переговоры с ними и другими иностранными компаниями.

Турция ведет переговоры с несколькими странами, включая Россию, о строительстве второй и третьей АЭС в стране, рассказал глава Минэнерго республики Альпарслан Байрактар.

"Россия, Южная Корея, Китай проявляют интерес к проектам строительства второй и третьей АЭС. Наряду с ними есть другие страны и компании, с которыми мы также ведем переговоры. В частности, это компания из Канады Candu"

- Альпарслан Байрактар

Он передал, что Турция сделает выбор в пользу той страны, чей проект будет наиболее выгоден.

Ранее глава Минэнерго заявил, что руководство Турции планирует в ближайшее время принять решение по проектам возведения АЭС в Синопе и Фракии.

Напомним, что первую в Турции атомную электростанцию "Аккую" создает Росатом. Тестовое производство электроэнергии на первом энергоблоке должно произойти до конца 2025 года.