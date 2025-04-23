Эрдоган обозначил роль АЭС "Аккую" для Турции

Турция вышла на качественно новый уровень за счет проекта АЭС "Аккую", заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия ряда объектов возобновляемых источников энергии.
"Наряду с открытием энергоресурсов в Черном море и Габаре мы изменили нашу судьбу: вывели нашу страну на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую"
- Реджеп Тайип Эрдоган
С его слов, правительство Турции планирует увеличить мощность солнечной и ветряной энергетики до 120 тыс МВт к 2035 году. Президент также отметил, что Анкара не может рассматривать эскалацию напряженности во многих частях мира отдельно от гонки в энергетической сфере.
Напомним, что ранее Эрдоган рассказал, когда будет завершено строительство первого реактора АЭС "Аккую". По его данным, это произойдет в ближайшее время.