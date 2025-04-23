Вестник Кавказа

Эрдоган обозначил роль АЭС "Аккую" для Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Строительство АЭС "Аккую" вывело Турцию на новый уровень. Об этом заявил президент страны Эрдоган.

Турция вышла на качественно новый уровень за счет проекта АЭС "Аккую", заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия ряда объектов возобновляемых источников энергии.

"Наряду с открытием энергоресурсов в Черном море и Габаре мы изменили нашу судьбу: вывели нашу страну на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую"

- Реджеп Тайип Эрдоган

С его слов, правительство Турции планирует увеличить мощность солнечной и ветряной энергетики до 120 тыс МВт к 2035 году. Президент также отметил, что Анкара не может рассматривать эскалацию напряженности во многих частях мира отдельно от гонки в энергетической сфере.

Напомним, что ранее Эрдоган рассказал, когда будет завершено строительство первого реактора АЭС "Аккую". По его данным, это произойдет в ближайшее время.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган оценил свой разговор с Трампом

Эрдоган оценил свой разговор с Трампом

Трамп и Эрдоган договорились обменяться визитами

Трамп и Эрдоган договорились обменяться визитами

Как решится вопрос Кипра? Ответ Эрдогана

Как решится вопрос Кипра? Ответ Эрдогана

Эрдоган озвучил срок полного запуска АЭС &quot;Аккую&quot;

Эрдоган озвучил срок полного запуска АЭС "Аккую"

Новый посол Грузии вручил Эрдогану верительные грамоты

Новый посол Грузии вручил Эрдогану верительные грамоты

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Президент Турции намерен провести встречу с Трампом как можно скорее

Президент Турции намерен провести встречу с Трампом как можно скорее

Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации в Сирии

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле

Почти два десятка чиновников арестовали в Стамбуле

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Эрдоган призвал готовить Стамбул к землетрясениям

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы