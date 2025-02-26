Эрдоган озвучил срок полного запуска АЭС "Аккую"

Строительство первого реактора АЭС "Аккую", строящейся в турецком Мерсине, вышло на финишную прямую и завершится в ближайшее время, сообщил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая сегодня на Стамбульском саммите по природным ресурсам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую", крупнейшего энергетического проекта страны, вышло на финишную прямую и завершится в ближайшее время.

"После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС "Аккую" заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 млрд кубометров. Это означает экономию в $2,5 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Пробное производство электроэнергии на первом энергоблоке атомной станции начнется в конце текущего года, добавил Эрдоган, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что АЭС "Аккую" начнет работать в 2025 году, об этом сообщил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Министр отметил, что власти страны намерены начать производство электроэнергии в текущем году, даже если это будет происходить в тестовом режиме, поскольку для Турции запуск первого атомного реактора станет историческим событием.