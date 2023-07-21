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Туапсинский район вернули к жизни после наводнения

Туапсинский район вернули к жизни после наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пострадавшем от наводнения Туапсинском районе практически завершены восстановительные работы. Сейчас власти делают акцент на поддержку пострадавших от стихии.

В Туапсинском районе (Краснодарский край) завершен основной фронт работ по возращению к нормальной жизни последствий наводнения: восстановлена инфраструктура, убран мусор, потерпевшие начали получать компенсационные выплаты.

"В пострадавших от удара стихии населенных пунктах Туапсинского района завершены основные работы по ликвидации последствий ЧС. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Уборка ила и мусора в селах и поселках проходит точечно, по заявкам жителей"

– оперштаб региона.

Сейчас время продолжаются работы по расчистке подмостовых переходов. Также продолжается работа комиссий по оценке нанесенного стихией ущерба.

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