Туапсинский район вернули к жизни после наводнения

Опубликовано: 14:45, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пострадавшем от наводнения Туапсинском районе практически завершены восстановительные работы. Сейчас власти делают акцент на поддержку пострадавших от стихии.

В Туапсинском районе (Краснодарский край) завершен основной фронт работ по возращению к нормальной жизни последствий наводнения: восстановлена инфраструктура, убран мусор, потерпевшие начали получать компенсационные выплаты.

"В пострадавших от удара стихии населенных пунктах Туапсинского района завершены основные работы по ликвидации последствий ЧС. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Уборка ила и мусора в селах и поселках проходит точечно, по заявкам жителей"

– оперштаб региона.

Сейчас время продолжаются работы по расчистке подмостовых переходов. Также продолжается работа комиссий по оценке нанесенного стихией ущерба.