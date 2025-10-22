Трасса к курорту Архыз готова к зиме

Дорожная служба провела подготовку главной трассы на курорт Архыз Карачаево-Черкесии к зимнему сезону.

В Карачаево-Черкесской Республике были проведены мероприятия по подготовке трассы А-156, ведущей на территорию курорта Архыз, к началу зимнего сезона, проинформировала пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Автодорога А-156 протяженностью 74 км является единственным маршрутом к всесезонному центру отдыха "Архыз". Ежедневно по ней проезжает более 10 тыс автомобилей, в том числе туристы со всей России"

– ФКУ Упрдор "Кавказ"

Сообщается, что было подготовлено более 3,5 тыс т смеси из соли и песка для предотвращения гололеда на дороге. В случае возникновения ДТП предусмотрено применение высоко концентрированных соляных смесей, с содержанием более 50% соли в их составе. Для устранения последствий непогоды будут работать специалисты, в первую очередь, для предотвращения снежных заносов и лавин.

Напомним, что Архыз – один из самых известных курортов Северного Кавказа, на котором оборудованы 27 км горнолыжных трасс, сеть канатных дорог, системы искусственного снегообразования для обеспечения качественного горнолыжного отдыха.