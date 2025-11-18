Вестник Кавказа

Трамп заявил о желании Тегерана заключить сделку с США

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил о желании Тегерана восстановить диалог по ядерной проблеме, хотя в МИД Ирана ранее заявили об отсутствии условий для переговоров.

Лидер США Дональд Трамп снова заявил о желании Ирана заключить сделку по ядерному вопросу. 

"А сейчас они хотят заключить сделку, они хотят заключить сделку, посмотрим, получится ли у них заключить с нами сделку"

– Дональд Трамп 

Ранее Трамп заявил о готовности США к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной теме. Тегеран, по словам Трампа, также изъявил желание заключить соглашение. В дипведомстве Ирана сегодня заявили об отсутствии оснований для диалога с Вашингтоном, так как власти США проводят агрессивную политику и пытаются диктовать свои условия.

