Трамп заявил о "вечном мире" после встречи с Си Цзиньпином

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Лидер США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в конце октября встреча с председателем КНР Си Цзиньпином приведет к вечному миру.

Лидер США Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, встреча станет основой для "вечного мира". 

 "Эта встреча приведет к вечному миру и успеху"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, встреча была "замечательной для обеих стран". 

Напомним, что встреча двух лидеров состоялась в Пусане 30 октября. Глава КНР заявил, что стороны достигли базового согласия по тем направлениям экономики и торговли, которые вызывали противоречия. Дональд Трамп также положительно оценил состоявшиеся консультации.

