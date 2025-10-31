Трамп заявил о "вечном мире" после встречи с Си Цзиньпином

Лидер США Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в конце октября встреча с председателем КНР Си Цзиньпином приведет к вечному миру.
Лидер США Дональд Трамп высоко оценил итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, встреча станет основой для "вечного мира".
"Эта встреча приведет к вечному миру и успеху"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, встреча была "замечательной для обеих стран".
Напомним, что встреча двух лидеров состоялась в Пусане 30 октября. Глава КНР заявил, что стороны достигли базового согласия по тем направлениям экономики и торговли, которые вызывали противоречия. Дональд Трамп также положительно оценил состоявшиеся консультации.