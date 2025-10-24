Трамп заявил о планах посетить Китай в 2026 году

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах совершить визит в Китай в начале 2026 года. По словам Трампа, лидер КНР Си Цзиньпин совершит ответный визит.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о намерении совершить визит в Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, это может произойти в начале следующего года, договоренности уже достигнуты.

"Фактически уже есть договоренность о том, что я поеду в Китай... в начале (2026 - ред.) года. А председатель Си приедет, может быть, в Вашингтон, или Палм-Бич, или другое место через некоторое время после этого"

– Дональд Трамп

Напомним, что в начале октября американский лидер сообщил о намерении встретиться с председателем КНР "через четыре недели". Тогда планировалось, что стороны обсудят ситуацию на рынке сои. Позднее Трамп заявил, что собирается провести встречу в Южной Корее через две недели.