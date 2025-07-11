Власти США открыты к переговорам по пошлинам с ЕС

Дональд Трамп, который ранее объявил о пошлинах в 30% против ЕС, заявил о готовности к консультациям с Брюсселем.

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что готов обсуждать торговые вопросы со странами Евросоюза. По словам Трампа, представители стран Европы планируют договориться с Вашингтоном.

"Мы всегда открыты к переговорам. Мы открыты к переговорам, в том числе, с Европой. Более того, они едут сюда: они хотят поговорить"

– Дональд Трамп

Напомним, что ранее американский лидер анонсировал пошлины в 30% на импорт товаров из ЕС с 1 августа. Власти Евросоюза заявили о готовности обсудить с администрацией Трампа торговые тарифы.