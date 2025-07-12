Вестник Кавказа

В Иране заявили об отсутствии договоренностей с США по переговорам

В Иране заявили об отсутствии договоренностей с США по переговорам
© Фото: IRNA
На данный момент Тегеран и Вашингтон не имеют договоренностей о деталях нового раунда переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявили в МИД ИРИ.

Иран и США пока не достигли договоренности о деталях нового раунда переговоров по ядерной сделке, заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"По этом вопросу пока не определено ни даты, ни времени, ни места"

- Эсмаил Багаи

Он отметил, что Тегеран не вернется за стол переговоров, пока не будет убежден в плодотворности дипломатии и переговоров.

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели пять раундов переговоров по ядерной сделке с апреля 2025 года. Шестая встреча была запланирована на 15 июня, однако была отменена после ударов Израиля по иранским ядерным объектам.

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