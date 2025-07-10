Иран готов к диалогу с США при гарантиях ненападения

Ирано-американские переговоры по новой ядерной сделки могут быть возобновлены, если США обяжутся не нападать на Иран сами и не поддерживать военные планы других стран, сообщил глава иранской дипломатии Аббас Аракчи.

Гарантии ненападения на Иран являются условием для возобновления переговоров по иранской ядерной программе в формате Тегеран-Вашингтон – об этом заявил сегодня руководитель внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Аракчи, на встрече с дипломатическим корпусом.

Он подчеркнул, что как до ирано-израильской войны, так и после нее Иран настроен на решение всех разногласий исключительно дипломатическим путем, однако война изменила подход Тегерана к организации переговоров: республике необходимо быть уверенной в собственной безопасности.

"Мы всегда были готовы к диалогу о нашей ядерной программе и будем готовы в будущем, но естественно, необходимо получить уверенность, что если переговоры снова начнутся, США и другие страны не начнут войну"

– Аббас Аракчи

Министр пояснил, что решением сначала поддержать атаки Израиля на Иран, а затем нанести собственные ракетно-бомбовые удары по иранским ядерным заводам США попросту обнулили собственные дипломатические достижения в диалоге с Тегераном. Если им нужно продолжение диалога, то Иран ждет от американских властей мирных обязательств.