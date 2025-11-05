Трамп заявил, что обсуждал с лидерами России и Китая денуклеаризацию

Вопрос сокращения ядерных арсеналов обсуждался Трампом с лидерами РФ и КНР, следует из заявления американского президента. Трамп выразил надежду, что денуклеаризация возможна.
Президент США Дональд Трамп рассказал о нацеленности на сокращение ядерных арсеналов, он добавил, что эта тема обсуждалась им с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным"
– Дональд Трамп
По его словам, в Москве и Пекине согласны с тем, что "деньги лучше тратить на другие вещи". Трамп отметил, что считает денуклеаризацию возможной,
"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация"
– Дональд Трамп
Американский лидер не уточнил, когда именно происходили обсуждения этой темы с лидерами России и Китая.