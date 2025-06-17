Трамп выступил против снижения потолка цен на российскую нефть – СМИ

Politico: без согласия Трампа ЕС не сможет реализовать сценарий санкций против российского нефтеэкспорта.

Лидер США Дональд Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза, информируют СМИ.

Как отмечает Politico, полноценно реализовать инициативу без согласия властей США Брюсселю будет трудно.

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ранее обнародовала проект новых санкций против РФ, которые будут включать меры против экспорта нефти. В частности, Брюссель планирует добиться снижения потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Так он ответил на вопрос о возможных санкциях против России.