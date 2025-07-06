Трамп вводит таможенные пошлины на импорт из Казахстана

США вводят новые таможенные пошлины на товары, импортируемые из Казахстана. Они начнут действовать примерно через три недели – с 1 августа.

Америка повышает таможенные пошлины для товаров из Казахстана, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства опубликовал послания, которые, по его словам, были направлены президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Из них следует, что с 1 августа таможенные пошлины на импорт из Казахстана составят 25%.

Трамп предупредил Токаева, что если Астана решит пойти на ответные меры и также установит повышенные пошлины, то Вашингтон даст ответ и также поднимет действующую ставку. Причем, уточнил глава американского государства, ответ будет симметричным – ставка будет поднята настолько же, насколько это сделает Астана.