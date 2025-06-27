В Китае оценили угрозы Трампа странам, поддерживающим БРИКС

Сегодня американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести 10% пошлины против стран, поддерживающих БРИКС. В МИД Китая считают это бесперспективным решением.

Протекционистская политика президента США Дональда Трампа в отношении стран БРИКС и их партнеров бесперспективна, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы Белого дома о намерении ввести тарифы в 10% против стран, поддерживающих БРИКС.

"В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего"

- Мао Нин

Она подчеркнула, что Китай выступает против использования пошлин для оказания давления. По ее словам, это не соответствует интересам ни одной из стран.

Мао Нин напомнила, что БРИКС не стремится к разжиганию межблоковой конфронтации, эта платформа существует для взаимодействия государств с формирующимися рынками и поддерживает открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество.