Трамп верит в сделку даже после новых ударов по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану в ответ за сбитый над Ормузским проливом вертолет. По мнению американского лидера, это не помешает им заключить сделку с Исламской Республикой.

Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку даже с учетом того, что США нанесли новые удары по территории Исламской Республики. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

Комментируя атаку на Иран, глава Белого дома отметил, что нужно всегда отвечать жестко на такого рода события, передает телеканал ABC News.

"Я считаю, что надо давать жесткий ответ. Я считал так всю жизнь. У нас есть сделка, она была очень хорошей и, вероятно, будет"

– Дональд Трамп

Накануне сообщалось, что американский вертолет Apache был сбит над Ормузским проливом иранскими силами. В ответ военные США приступили к нанесению ударов по Ирану. В Центральном командование ВС США (CENTCOM) отметили, что атака представляет собой "пропорциональный ответ" на действия Ирана.