Вестник Кавказа

Трамп устал от Украины

Трамп устал от Украины
© Фото: сайт Белого дома
Трамп дал понять, что он хочет отстраниться от урегулирования конфликта на Украине, причем американский лидер занял четкую пророссийскую позицию – он однозначно подтвердил, что не намерен вводить новые антироссийские санкции.

Руководители стран Евросоюза, грезящие о продолжении боевых действий на Украине, получили вполне конкретный сигнал от хозяина Белого дома - президент США Дональд Трамп дал им понять, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимный дипломатический источник.

"По сути, он сказал, что уходит. Трамп явно имел в виду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование"

- New York Times

Более того – после беседы с президентом России Владимиром Путиным американский лидер однозначно дал понять, что не намерен давить на Москву, вводя новые антироссийские санкции.

Напомним, как мы писали ранее, 19 мая президенты России и США провели телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, сказал, что не вводит новые рестрикции, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

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