Секретарь президента рассказал о переговорах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора накануне обсудили прямые контакты России и Украины, в том числе на высшем уровне, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали тему продолжения прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась"

- Дмитрий Песков

Также стороны обсуждали возможную организацию двусторонней встречи президента России с Владимиром Зеленским при посредничестве США, отметил пресс-секретарь, передает РИА Новости.

Президент Трамп в ходе беседы подтвердил, что США не выходят из посредничества по украинскому урегулированию, так как усилия США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны.

"Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт"

- Дмитрий Песков

Сейчас Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента России.

"Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем - сложные контакты по выработке все-таки единого текста. ...Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях""

- Дмитрий Песков

Позиция российского лидера остается неизменной - в основе всех этих проектов будет лежать главный пункт - устранение первопричин украинского конфликта.

"Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта, о чем тоже сегодня говорил Путин. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться"

- Дмитрий Песков

И российская, и украинская стороны будут формулировать свои проекты документов, после обмена которыми будут проходить сложные контакты по выработке единого текста.

Что касается конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов, их пока нет. Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве следующей площадки для переговоров, однако этот вариант главы двух стран не обсуждали, отметил Песков.

И США, и Россия заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине: об этом говорил и президент США Дональд Трамп, и президент РФ Владимир Путин. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании, - добавил Песков.