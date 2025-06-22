Трамп проведет совещание с Совбезом США в понедельник

Сегодня состоится новое совещание президента США с Советом нацбезопасности. США 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана.
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник проведет новое совещание с Советом национальной безопасности.
"В час дня (20.00 мск) президент встречается с командой по национальной безопасности"
– сообщение Белого дома
Совещание проводится после бомбардировок американскими силами ядерных объектов в Иране. Атака состоялась в ночь на 22 июня, по заявлениям Трампа, ядерные объекты уничтожены.