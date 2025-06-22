Вестник Кавказа

Трамп проведет совещание с Совбезом США в понедельник

Трамп проведет совещание с Совбезом США в понедельник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоится новое совещание президента США с Советом нацбезопасности. США 22 июня ударили по трем ядерным объектам Ирана.

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник проведет новое совещание с Советом национальной безопасности.

"В час дня (20.00 мск) президент встречается с командой по национальной безопасности"

– сообщение Белого дома

Совещание проводится после бомбардировок американскими силами ядерных объектов в Иране. Атака состоялась в ночь на 22 июня, по заявлениям Трампа, ядерные объекты уничтожены.

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