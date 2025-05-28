Трамп помог Китаю повысить международный рейтинг

Исследование показало, что рейтинг США в мире снизился после инаугурации президента Дональда Трампа и введения им пошлин. При этом имидж Китая достиг максимального уровня за последние пять лет.

Международный рейтинг США значительно снизился после избрания президентом страны Дональда Трампа и введения им импортных пошлин. При этом доля тех, кто положительно относится к Китаю, достигла максимального уровня за последние годы, говорится в материале портала Axios со ссылкой на исследование компании Morning Consult.

Компания проводит ежедневные опросы порядка 5 тыс человек в 41 стране мира, включая Бразилию, Россию, Германию, Францию, Великобританию, Японию и Южную Корею. Согласно полученной информации, рейтинг США после победы Трампа на выборах улучшился, однако после инаугурации в январе 2025 года он начал стремительно снижаться.

К маю рейтинг США оказался отрицательным. Он выровнялся после переговоров Вашингтона и Пекина в Швейцарии, однако после того, как Трамп обвинил Китай в нарушений торговой сделки, рейтинг снова оказался ниже нуля. При этом отношение к КНР непрерывно улучшалось с июля 2024 года.

"С января 2025 года в подавляющем большинстве стран одновременно фиксируется ухудшение отношения к Соединенным Штатам и улучшение восприятия Китая. Только в России отношение к Америке значительно улучшилось"

- исследование

Напомним, что в апреле рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до 42%, что стало самым низким показателем с момента его инаугурации.