Трамп оценил свой последний разговор с Путиным

Глава Белого дома поделился своим мнением о последнем разговоре с российским президентом. По его словам, он прошел продуктивно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп доволен последним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сам сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что беседа прошла очень хорошо.

"Было поздно, около 01:00 (по московскому времени – прим. ред.). Но он с радостью поднял трубку. Разумеется, он очень много работает, как все мы, и у нас состоялся очень хороший звонок"

– глава Белого дома

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора заявили, что поддерживают продолжение прямых российско-украинских переговоров.