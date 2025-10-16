Вестник Кавказа

Трамп объяснил выбор Будапешта в качестве места встречи с Путиным

Глава Белого дома считает Будапешт хорошим местом для проведения встречи с президентом России. Он подчеркнул, что это безопасный вариант для всех сторон.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, почему его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в Будапеште.

В ходе общения с журналистами в Белом доме 17 октября американский лидер отметил, что Венгрия – это безопасное место для переговоров с российским коллегой.

"Нам нравится Виктор Орбан. Ему (Путину) он нравится, мне он нравится. Это безопасная страна, они делают очень хорошую работу"

– Дональд Трамп

Он также отметил, что премьер-министр Венгрии работает очень эффективно, поэтому в этой стране нет целого ряда тех проблем, которые есть у других.

"Он очень хороший лидер в вопросе управления страной. У него (в стране) нет множества проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием"

– американский лидер

