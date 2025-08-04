Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином до конца 2025 года

Американский президент Трамп обозначил условие, при котором готов встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином до конца 2025 года. Это заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года, но лишь при одном условии.

Этим условием он назвал заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, к которой, по словам главы Белого дома, стороны "очень близки".

"Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет"

- Дональд Трамп

Он также подчеркнул, что имеет "очень успешные" отношения с китайским лидером.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить Вашингтон после поездки в Китай самого президента США с делегацией, которая может состояться до конца текущего года.