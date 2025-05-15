Трамп намерен встретиться лично с Путиным в кратчайшие сроки

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS отметил, что американский лидер Дональд Трамп распорядился как можно раньше организовать личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
В связи с этим американские внешнеполитические структуры активно работают сейчас над согласованием с российской стороны деталей личной встречи президентов и повестки дня.
"Президент сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи требует некоторой работы. Поэтому я не могу сказать, что планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать как можно скорее"
– Марко Рубио
Госсекретарь обратил внимание, что Вашингтон получил от Москвы согласие устроить личную встречу президентов, как только это станет возможным. Поэтому работа ведется поступательно и продуктивно, хотя даже повестка дня до сих пор не утверждена.