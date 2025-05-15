Трамп намерен встретиться лично с Путиным в кратчайшие сроки

Президент Дональд Трамп желает выполнить свое обещание о встрече с президентом Владимиром Путиным как можно раньше, рассказал госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон и Москва находятся в постоянном контакте по подготовке личных переговоров президентов, но тематика встречи еще не согласована.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS отметил, что американский лидер Дональд Трамп распорядился как можно раньше организовать личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим американские внешнеполитические структуры активно работают сейчас над согласованием с российской стороны деталей личной встречи президентов и повестки дня.

"Президент сделал это предложение публично. Механика организации такой встречи требует некоторой работы. Поэтому я не могу сказать, что планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать как можно скорее"

– Марко Рубио

Госсекретарь обратил внимание, что Вашингтон получил от Москвы согласие устроить личную встречу президентов, как только это станет возможным. Поэтому работа ведется поступательно и продуктивно, хотя даже повестка дня до сих пор не утверждена.