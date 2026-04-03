Трамп может сменить главу Пентагона из-за неудачи в войне с Ираном – СМИ

Турецкие СМИ информируют о том, что американский президент находится под большим давлением из-за ситуации с Ормузским проливом, поэтому размышляет над сменой руководства оборонного ведомства США.

Президент США Дональд Трамп думает сменить главу Пентагона Пита Хегсета в случае, если положение Соединенных Штатов в конфликте с Ираном не улучшится, пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Согласно публикации, в настоящее время перед Пентагоном стоит задача заставить Иран отступить, а также минимизировать потерю самолетов и вооружения.

"Не будет удивлением, если Трамп в скором времени сменит министра обороны (Хегсета -ред). Недавнее прощальное послание уволенного начальника штаба Армии США Рэнди Джорджа могло вызвать некоторые проблемы. Существует мнение, что Хегсет переложил вину (за неудачи - ред.) на начальника штаба"

– Hürriyet

Также, по утверждению издания, американский президент сейчас находится под все большим давлением из-за ситуации в Ормузском проливе на фоне усиливающегося энергетического кризиса.

В этом контексте он также "может занять жесткую позицию по отношению к НАТО, потому что альянс "не помогает ему в проливе", пишет Hürriyet. Не исключено, что Трамп проигнорирует саммит Альянса в Анкаре или "по крайней мере, мы можем услышать от него такие угрозы".

По мнению источников, в этой ситуации для Белого дома самым подходящим на роль главы оборонного ведомства США остается глава СЕНТКОМ адмирал Брэд Купер.

"Он работал в Ираке и Сирии, хорошо знает регион и имеет там контакты. Во время конфликта в Сирии он разрабатывал планы и проводил операции совместно с ЦРУ по организации "Сил демократической Сирии". Купер встречался с курдским руководством региона, посещал Эрбиль"

– Hürriyet

Трамп почувствует, что "загнан в угол", если Иран продолжит влиять на судоходство в Ормузском проливе, не согласится с требованиями США и продолжит наносить ущерб американской военной технике, пишет издание.

В этом случае он начнет вносить существенные изменения в свою администрацию, включая министра обороны, чтобы неким образом переложить на них ответственность, отмечают источники.