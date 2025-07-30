Трамп может предложить России "кувалду" для снятия санкций - СМИ

По данным СМИ, Дональд Трамп готов к крупной экономической сделке с РФ, которая может ослабить санкционное давление ЕС. Инициатива вызывает опасения у европейских дипломатов.

Вашингтон рассматривает возможность заключения масштабной экономической сделки с Россией, которая могла бы разрушить санкционные барьеры Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на западных дипломатов и американских экспертов.

Европейские чиновники опасаются, что в обмен на сокращение военной активности со стороны РФ США могут согласиться на предоставление Москве значительных экономических уступок, которые существенно ослабят санкционное давление на российскую экономику.

Особое беспокойство вызывает возможное влияние этой сделки на энергетический сектор США. Представители нефтегазовой отрасли предупреждают, что возобновление поставок энергоносителей из РФ может негативно сказаться на росте экспорта СПГ из США. Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт отметил, что российские энергоресурсы остаются единственным серьезным конкурентом для американского СПГ на международном рынке.

Ситуация усугубляется тем, что в Европе сохраняется надежда на полное прекращение зависимости от российских энергоносителей. Однако по словам одного из восточноевропейских чиновников, отсутствие четкой позиции США и разговоры о возможном возврате к российскому газу вызывают обеспокоенность в ЕС и могут ослабить единство европейских стран.

Дополнительно стоит отметить, что администрация Трампа готова ввести вторичные санкции против стран, продолжающих закупать российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение по Украине. При этом президент заявил, что колебания цен на сырьевых рынках его не волнуют.

Срок ультиматума истекает в начале августа, после чего США могут перейти к более жестким мерам. Этот факт усиливает давление на страны БРИКС, особенно Индию, которая является крупным покупателем российских энергоносителей.

Однако эксперты предупреждают, что введение новых санкций и экономических сделок будет непростым процессом. В частности, крупные экономические отношения США с Китаем, объемом около $700 млрд в 2024 году, создают предпосылки для осторожного подхода Вашингтона. Аналогичная ситуация складывается и с Индией, которая стремится к расширению товарооборота с США, но при этом вынуждена балансировать между экономическими интересами и политическим давлением.

В итоге инициатива Трампа может стать поворотным моментом в глобальной экономической и политической динамике, влияя на стратегию Запада в отношении России и сдвигая баланс сил на международной арене.