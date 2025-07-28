Трамп сомневается в успешности санкций и пошлин против России

Американский лидер Дональд Трамп допускает, что новые санкции не смогут повлиять на Россию. Накануне он установил дедлайн урегулированию конфликта на Украине, который истечет через 10 дней.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в том, что новые санкции и пошлины против России сработают и окажут какое-либо воздействие на Москву. Американский лидер сказал об этом в беседе с журналистами на борту президентского самолета, пишет газета The New York Times (NYT).

"Не знаю, повлияет ли это на Россию. <...> Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры, которые вы предлагаете. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно"

– американский лидер

В материале подчеркивается, что угрозы главы Белого дома вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Москву обладает Вашингтон и готов ли он их использовать.

Напомним, несколько дней назад президент США выдвинул новый ультиматум по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что никаких причин ждать 50 дней никаких нет, поэтому новый срок составит 10-12 дней от текущей даты.

Эффект от санкций будет незначительным

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" американист Малек Дудаков в первую очередь отметил, что сомнения Трампа относительно целесообразности новых антироссийских санкций вполне понятны, так как эффект от них почти наверняка будет очень смазанным.

"На самом деле, в этих заявлениях Дональда Трампа нет ничего удивительного. Действительно всем очевидно, что эффект от введения этих самых новых пошлин, вторичных тарифов, вторичных санкций будет очень и очень смазанным. Да, конечно, в моменте он может создать определенные проблемы для российских экспортеров, но рано или поздно они перестроятся и подстроятся. Какого-то коллапса, крушения российской торговли, российского экспорта точно ждать не стоит", – поведал Малек Дудаков.

Он добавил, что для США нынешняя ситуация достаточно сложная, поскольку они сами будут находиться перед выбором.

"Американцы сами будут находиться перед очевидным выбором – либо рушить свою торговлю со своими ключевыми партнерами ради Украины, либо вводить огромное количество исключений для самых разных стран, самых разных категорий товаров так, чтобы в конечном счете последствия были минимальными и для них самих, и для российской экономики. Поэтому ситуация сложная", – объяснил американист.

Чего ждать от США после истечения дедлайна?

Эксперт также выразил сомнение в том, что после истечения 10 дней, которые Трамп отвел на украинское урегулирование, со стороны США последуют какие-то серьезные шаги.

Он уточнил, что нынешние заявления американского лидера – это во многом блеф и попытка хотя бы как-то усилить свою переговорную позицию.

"С этим у него возникают очевидные сложности, поэтому он делает радикальные заявления, которые правда ни к чему не приводят. Я не думаю, что спустя 10 дней мы увидим какое-то резкое изменение ситуации. Скорее всего, повторится то, что уже было неоднократно с другими торговыми партнерами США. То есть он просто-напросто в один момент объявит о том, что США снова этот самый срок сдвигают вправо, как это уже бывало неоднократно. После 10 дней снова наступит срок в две недели или в один месяц. Смысл в том, что Трамп будет постоянно туда-сюда вертеться", – подытожил американист.