Торговую площадь агору впервые нашли в Северном Причерноморье

На Кубани археологи сделали уникальную находку: они обнаружили агору, то есть торговую площадь, – ранее таких объектов в Северном Причерноморье не находили.

Специалисты Эрмитажа, Государственного исторического музея и Института истории материальной культуры РАН совершили удивительную находку – на Семибратнем городище (Краснодарский край) они обнаружили древнегреческую торговую площадь агору, созданную в IV-III веках до н. э. Подробности рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГИМ, начальник археологической экспедиции в Семибратнем городище Денис Журавлев.

По его словам, на первом этапе археологи осуществили магнитную разведку, благодаря которой удалось очертить контуры агоры. Площадь ее составила 500 кв м.

"Уникальность в том, что у нас нет в Северном Причерноморье, на Босфоре, подобного рода сооружений"

– Денис Журавлев

По словам археолога, вокруг найденной агоры располагался древнегреческий город, который после раскопок и музеефикации может стать музеем под открытым небом, пишет ТАСС.