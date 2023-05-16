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Торги на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро

Торги на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар сегодня на открытии торгов Мосбиржи потерял 8,5 копейки и торгуется по 79,07 рубля, а евро и юань идут в рост.

Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 8,5 копейки и составил 79,07 рубля.

Курс европейской валюты наоборот идет в рост: она прибавила 17,75 копейки и сейчас торгуется за 86,58 рубля.

Также немного подрос и курс китайской национальной валюты – она прибавила 0,3 копейки и сейчас юань стоит 11,38 рубля. 

Доллар и евро стремительно падают вниз

Доллар и евро стремительно падают вниз

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