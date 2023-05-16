Торги на Мосбирже стартовали со снижения курса доллара и роста евро

Доллар сегодня на открытии торгов Мосбиржи потерял 8,5 копейки и торгуется по 79,07 рубля, а евро и юань идут в рост.
Курс доллара к рублю сегодня на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 8,5 копейки и составил 79,07 рубля.
Курс европейской валюты наоборот идет в рост: она прибавила 17,75 копейки и сейчас торгуется за 86,58 рубля.
Также немного подрос и курс китайской национальной валюты – она прибавила 0,3 копейки и сейчас юань стоит 11,38 рубля.